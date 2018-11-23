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"Шахтар" оголосив про створення команди для дівчат

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Фонд чинного чемпіона України з чоловічого футболу “Шахтаря” — “Shakhtar Social”, оголосив про створення футбольної команди для дівчат, інформує УНН з посиланням на Twitter клубу.

8 грудня харківському фітнес-клубі відбудеться тестове тренування для дівчаток 2011 і 2012 років народження, за підсумками якого буде сформована команда з 20 гравців.

Зазначено, що група продовжить регулярні заняття футболом в Харкові під керівництвом кваліфікованих дитячих наставників.

Додамо також, команда дівчаток створюється фондом “Shakhtar Social” для популяризації жіночого футболу в рамках партнерства з “UNFPA” по досягненню гендерної рівності.

Як інформував УНН, жіноча збірна України входить до топ-20 національних жіночих футбольних команд Європи.

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