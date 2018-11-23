"Шахтер" объявил о создании команды для девушек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Фонд действующего чемпиона Украины по мужскому футболу “Шахтера” — “Shakhtar Social”, объявил о создании футбольной команды для девушек, информирует УНН со ссылкой на Twitter клуба.
8 декабря харьковском фитнес-клубе состоится тестовое тренировки для девочек 2011 и 2012 годов рождения, по итогам которого будет сформирована команда из 20 игроков.
Отмечено, что группа продолжит регулярные занятия футболом в Харькове под руководством квалифицированных детских наставников.
Добавим также, команда девочек создается фондом “Shakhtar Social” для популяризации женского футбола в рамках партнерства с “UNFPA” по достижению гендерного равенства.
Как информировал УНН, женская сборная Украины входит в топ-20 национальных женских футбольных команд Европы.