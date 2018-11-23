"Шахтер" объявил о создании команды для девушек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101852 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107570 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143490 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139957 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134115 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127240 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167366 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118009 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Шахтер" объявил о создании команды для девушек

"Шахтер" объявил о создании команды для девушек

Киев  •  УНН

 • 7291 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Фонд действующего чемпиона Украины по мужскому футболу “Шахтера” — “Shakhtar Social”, объявил о создании футбольной команды для девушек, информирует УНН со ссылкой на Twitter клуба.

8 декабря харьковском фитнес-клубе состоится тестовое тренировки для девочек 2011 и 2012 годов рождения, по итогам которого будет сформирована команда из 20 игроков.

Отмечено, что группа продолжит регулярные занятия футболом в Харькове под руководством квалифицированных детских наставников.

Добавим также, команда девочек создается фондом “Shakhtar Social” для популяризации женского футбола в рамках партнерства с “UNFPA” по достижению гендерного равенства.

Как информировал УНН, женская сборная Украины входит в топ-20 национальных женских футбольных команд Европы.

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