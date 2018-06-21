"Шахтар" оголосив імена трьох суперників на зборі в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Став відомий повний графік контрольних поєдинків донецького “Шахтаря” на літніх зборах-2018. Про це інформує сайт “гірників”, передає УНН.
Всього підопічні Паулу Фонсека проведуть п’ять спарингів. Спочатку з 21 по 30 червня відбудуться дві контрольні грі в німецькому Грассау.
3 липня “помаранчево-чорні” відправляться до австрійського Фельдену. В рамках другого етапу заплановано три товариські матчі:
• 5 липня проти “Аустрії” (Австрія)
• 9 липня з “Вітессом” (Нідерланди)
• 12 липня проти “Бешикташа” (Туреччина).
Як повідомляв УНН, на першому зборі “Шахтарю” протистоятимуть команди з Болгарії і Данії.