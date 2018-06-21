"Шахтер" объявил имена трех соперников на сборах в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Стал известен полный график контрольных поединков донецкого “Шахтера” на летних сборах-2018. Об этом сообщает сайт “горняков”, передает УНН.
Всего подопечные Паулу Фонсека проведут пять спаррингов. Сначала с 21 по 30 июня состоятся две контрольные игре в немецком Грассау.
3 июля “оранжево-черные” отправятся в австрийский Фельден. В рамках второго этапа запланировано три товарищеских матча:
• 5 июля против “Аустрии” (Австрия)
• 9 июля с “Витесс” (Нидерланды)
• 12 июля против “Бешикташа” (Турция).
Как сообщал УНН, на первом сборе “Шахтеру” будут противостоять команды из Болгарии и Дании.