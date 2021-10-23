"Шахтар" обіграв "Ворсклу" у центральному поєдинку туру чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Полтавська "Ворскла" на домашній арені приймала донецький "Шахтар" у поєдинку, який носив вивіску центральний в рамках 12-го туру УПЛ, передає кореспондент УНН.
Деталі
У першому таймі варто пригадати небезпечний удар головою гравця полтавчан після якого м’яч пройшов біля стійки воріт, а також сейв Трубіна після удару капітана “Ворскли” з кількох метрів. Однак через вилучення Тілля господарі залишились у меншості ще у першому таймі, що і допомогло “Шахтарю” святкувати перемогу.
В середині другої 45-хвилинки Тете зумів добити м’яч у сітку воріт після прострілу від партнера. Трохи пізніше Манор Соломон більярдним ударом вразив нижній кут воріт полтавчан та встановив остаточні цифри на табло — 0:2.
Доповнення
У турнірній таблиці “Шахтар” набрав 29 очок і наздогнав “Динамо”. “Ворскла” відстає тільки на п’ять балів і замикає трійку лідерів.