"Шахтер" обыграл "Ворсклу" в центральном поединке тура чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Полтавская "Ворскла" на домашней арене принимала донецкий "Шахтер" в поединке, который носил вывеску центральный в рамках 12-го тура УПЛ, передает корреспондент УНН.
Детали
В первом тайме стоит упомянуть опасный удар головой игрока полтавчан после которого мяч прошел у стойки ворот, а также сейв Трубина после удара капитана “Ворсклы” с нескольких метров. Однако из-за удаления Тилля хозяева остались в меньшинстве еще в первом тайме, что и помогло “Шахтеру” праздновать победу.
В середине второй 45-минутки Тете сумел добить мяч в сетку ворот после прострела от партнера. Чуть позже Манор Соломон бильярдным ударом поразил нижний угол ворот полтавчан и установил окончательные цифры на табло — 0:2.
Дополнение
В турнирной таблице “Шахтер” набрал 29 очков и догнал “Динамо”. “Ворскла” отстает только на пять баллов и замыкает тройку лидеров.