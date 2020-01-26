"Шахтар" не зумів здобути другу поспіль звитягу на зборі в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Донецький "Шахтар" на тренувальному зборі в Туреччині відіграв спаринг із сербською "Войводиною", передає кореспондент УНН.
Два голи відбулися у заключні 15 хвилин баталії, і в обох випадках авторами їх стали гравці “Шахтаря”. Проте спочатку м’яч від воротаря Шевченка потрапив у Сергія Болбата і від польового гравця ігровий снаряд потрапив у сітку воріт.
Через три хвилини чинний чемпіон України надолужив згаяне. Після своєчасного пасу Тете м’яч з лінії карної зони поклав у нижній кут Патрік — 1:1.
“Шахтар”: Трубін (Шевченко, 46), Кирюханцев (Болбат, 62), Муравський (Кривцов, 62), Хочолава (Матвієнко, 62), Сіпріано (Ісмаїлі, 62), Маркос Антоніо (Степаненко, 62), Коваленко (к) (Алан Патрік, 62), Мудрик (Вакула, 37; Тете, 62), Нем (Дентіньо, 37; Марлос, 62), Коноплянка (Тайсон, 62), Фернандо (Сікан, 37; Мораес, 62).
Зауважимо, що “Войводину” очолює Ненад Лалатович. Колишній гравець “Шахтаря” минулого сезону став срібним призером чемпіонату Сербії з “Радничками” і вже півроку тренує “Войводину”, що нині посідає 3-тє місце в національній лізі.
Нагадаємо, що у першому спарингу “гірники” здобули звитягу.