"Шахтер" не сумел одержать вторую подряд победу на сборе в Турции

Два гола состоялись в заключительные 15 минут баталии, и в обоих случаях авторами их стали игроки “Шахтера”. Однако сначала мяч от вратаря Шевченко попал в Сергея Болбата и от полевого игрока игровой снаряд попал в сетку ворот.

Через три минуты действующий чемпион Украины наверстал упущенное. После своевременного паса Тете мяч с линии штрафной зоны положил в нижний угол Патрик — 1:1.

“Шахтер”: Трубин (Шевченко, 46), Кирюханцев (Болбат, 62), Муравский (Кривцов, 62), Хочолава (Матвиенко, 62), Сиприано (Исмаили, 62), Маркос Антонио (Степаненко, 62), Коваленко (к) (Алан Патрик, 62), Мудрик (Вакула, 37; Тете, 62), Нем (Дентиньо, 37; Марлос, 62), Коноплянка (Тайсон, 62), Фернандо (сикан, 37; Мораес, 62).

Заметим, что “Войводину” возглавляет Ненад Лалатович. Бывший игрок “Шахтера” в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Сербии с “Раднички” и уже полгода тренирует “Войводину”, что сейчас занимает 3-е место в национальной лиге.

Напомним, что в первом спарринге “горняки” получили победу.