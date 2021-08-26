"Шахтар" і "Динамо" отримали посів перед жеребом групового етапу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Українські клуби отримали посів перед процедурою жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів, яка пройде сьогодні у Стамбулі, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Шахтаря".
Деталі
"Шахтар", який у плей-оф кваліфікації за сумою двох матчів здолав "Монако", під час жеребкування буде в 3-му кошику. "Динамо" опинилося у четвертому кошику.
У першому кошику – переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону-2020/21 та чемпіони Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції й Португалії. Решту учасників групового етапу розподілено згідно з клубним рейтингом УЄФА.
До вашої уваги повні склади кошиків перед жеребом:
Кошик 1: "Челсі", "Вільярреал", "Атлетіко", "Манчестер Сіті", "Баварія", "Інтер", "Лілль", "Спортінг"
Кошик 2: "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Ліверпуль", "Севілья", "Боруссія" (Дортмунд)
Кошик 3: "Порту", "Аякс", "Шахтар", "Лейпциг", "Зальцбург", "Бенфіка", "Аталанта", "Зеніт"
Кошик 4: "Бешикташ", "Динамо" (Київ), "Брюгге", "Янг Бойз", "Мілан", "Мальме", "Вольфсбург", "Шериф"
Варто відзначити, що під час жеребкування розводяться клуби з однієї асоціації, тому потрапити до однієї групи із "Шахтарем" не може київське "Динамо".
Доповнення
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів розпочнеться сьогодні о 19:00 за київським часом. Матчі 1-го туру заплановано на 14/15 вересня.