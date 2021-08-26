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"Шахтер" и "Динамо" получили посев перед жребием группового этапа Лиги чемпионов

"Шахтер" и "Динамо" получили посев перед жребием группового этапа Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 16687 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украинские клубы получили посев перед процедурой жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов, которая пройдет сегодня в Стамбуле, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Шахтера".

Детали

"Шахтер", который в плей-офф квалификации по сумме двух матчей одолел "Монако", во время жеребьевки будет в 3-й корзине. "Динамо" оказалось в 4-й корзине.

В первой корзине - победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21 и чемпионы Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии. Остальных участников группового этапа распределено согласно клубному рейтингу УЕФА.

Вашему вниманию полные составы корзин перед жребием:

Корзина 1: "Челси", "Вильярреал", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Бавария", "Интер", "Лилль", "Спортинг"

Корзина 2: "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Ливерпуль", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд)

Корзина 3: "Порту", "Аякс", "Шахтер", "Лейпциг", "Зальцбург", "Бенфика", "Аталанта", "Зенит"

Корзина 4: "Бешикташ", "Динамо" (Киев), "Брюгге", "Янг Бойз", "Милан", "Мальме", "Вольфсбург", "Шериф"

Стоит отметить, что во время жеребьевки разводятся клубы из одной ассоциации, поэтому попасть в одну группу с "Шахтером" не может киевское "Динамо".

Дополнение

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется сегодня в 19:00 по киевскому времени. Матче 1-го тура запланировано на 14/15 сентября.

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