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Шахрайка видурила понад 300 тис. грн у жителів Кропивницького, обіцяючи вирішити "земельні питання"

Київ • УНН

 • 10427 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Обіцяючи вирішити “земельні питання” у міській раді Кропивницького, невідома видурила у громадян близько 325 тис. грн. Про це під час ранкової наради повідомив міський голова Андрій Райкович, передає кореспондент УНН.

Шахрайка видурила понад 300 тис. грн у жителів Кропивницького, обіцяючи вирішити "земельні питання"

За його словами, шахрайка приводила людей до холу будівлі, сама ж піднімалася у кабінети, начебто до профільних фахівців, які сприяли вирішенню проблемних питань. За свою роботу брала гроші і зникала.

Як повідомили кореспонденту УНН в ГУ НП в області, поки до поліції з заявою щодо цього факту ніхто не звертався.

“На цю годину до поліції із заявою щодо цього факту досі ніхто не звертався. Можливо, заяву зроблять з часом”, — повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, на сувенірні долари 86-річна жителька Рівного вчора обміняла 33 тис. грн.

Українські Національні Новини

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