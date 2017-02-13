Мошенница выманила более 300 тыс. грн у жителей Кропивницкого, обещая решить "земельные вопросы"

По его словам, мошенница приводила людей в холл здания, сама же поднималась в кабинеты, якобы к профильным специалистам, которые способствовали решению проблемных вопросов. За свою работу брала деньги и исчезала.

Как сообщили корреспонденту УНН в ГУ НП в области, пока в полицию с заявлением по данному факту никто не обращался.

"На это время в полицию с заявлением по данному факту до сих пор никто не обращался. Возможно, заявление сделают со временем", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на сувенирные доллары 86-летняя жительница Ровно вчера обменяла 33 тыс. грн.