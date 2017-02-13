Мошенница выманила более 300 тыс. грн у жителей Кропивницкого, обещая решить "земельные вопросы"
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 февраля. УНН. Обещая решить "земельные вопросы" в городском совете Кропивницкого, неизвестна выманила у граждан около 325 тыс. грн. Об этом во время утреннего совещания сообщил городской голова Андрей Райкович, передает корреспондент УНН.
По его словам, мошенница приводила людей в холл здания, сама же поднималась в кабинеты, якобы к профильным специалистам, которые способствовали решению проблемных вопросов. За свою работу брала деньги и исчезала.
Как сообщили корреспонденту УНН в ГУ НП в области, пока в полицию с заявлением по данному факту никто не обращался.
"На это время в полицию с заявлением по данному факту до сих пор никто не обращался. Возможно, заявление сделают со временем", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, на сувенирные доллары 86-летняя жительница Ровно вчера обменяла 33 тыс. грн.