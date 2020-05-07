Шахрая, який ошукав дніпрянина на 1,5 млн грн засудили до 9 років в’язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Хмельницький міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна 28-річного чоловіка, який ошукав дніпрянина на 1,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.
“Вироком Хмельницького міськрайонного суду обвинуваченого засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років із конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, окрім житла”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у результаті проведеного за процесуального керівництва місцевої прокуратури слідчими відділення Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в області досудового розслідування встановлено, що у січні минулого року 28-річний чоловік домовився із мешканцем міста Дніпро про оптовий продаж тютюнових виробів для електронного нагрівання, якими насправді ніколи не володів.
“Підприємливий” хмельничанин пообіцяв продати товар на суму 1 млн 540 тис грн. Впевнений у надійності свого “ділового” партнера, перебуваючи у місті Хмельницькому, чоловік передав ці кошти у руки шахрая та сподівався відразу отримати товар“, — зазначається в повідомленні.
Однак, посилаючись на необхідність перерахунку отриманої суми коштів, зловмисник запропонував поїхати з ним в офіс, де можна буде це зробити.
“Доки потерпілий очікував на зловмисника біля будівлі, в котрій нібито здійснювався перерахунок коштів, той разом з грошима утік з місця злочину через інший вихід”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомив керівник місцевої прокуратури Валерій Заяц, стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та повторно) КК України.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які “продали” неіснуючих автомобілів на близько 2 млн грн.