Мошенника, который обманул днепрянин на 1,5 млн грн приговорили к 9 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Хмельницкий горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества 28-летнего мужчину, который обманул днепрянин на 1,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
“Приговором Хмельницкого горрайонного суда обвиняемого приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, кроме жилья”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате проведенного под процессуальным руководством местной прокуратуры следственными отделения Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в области досудебного расследования установлено, что в январе прошлого года 28-летний мужчина договорился с жителем города Днепр об оптовой продаже табачных изделий для электронного нагрева, которыми на самом деле никогда не обладал.
“Предприимчивый” хмельничанин пообещал продать товар на сумму 1 млн 540 тыс грн. Будучи уверенным в надежности своего “делового” партнера, находясь в городе Хмельницком, мужчина передал эти средства в руки мошенника и надеялся сразу получить товар“, — отмечается в сообщении.
Однако, ссылаясь на необходимость пересчета полученной суммы средств, злоумышленник предложил поехать с ним в офис, где можно будет это сделать.
“Пока пострадавший ожидал злоумышленника у здания, в котором якобы осуществлялся пересчет средств, тот вместе с деньгами скрылся с места преступления через другой выход”, — говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Валерий Заяц, стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и повторно) УК Украины.
Напомним, в Днепропетровской области будут судить преступников, которые “продали” несуществующих автомобилей на около 2 млн грн.