Шахрай “продав” кілька тон кавунів через інтернет мешканцю Сумщини

За словами правоохоронців, до них з заявою про шахрайство звернувся 31-річний мешканець Шостки. Заявник розповів правоохоронцям, що знайшов в Інтернеті оголошення про продаж кавунів по дуже привабливій ціні. Він зв’язався по мобільному з продавцем та домовився з ним про купівлю баштанних у великому розмірі.

“За домовленістю сторін, як тільки навантажений автомобіль пройде зважування, покупець повинен перерахувати половину вартості товару на вказаний номер банківської картки. Покупець через службу таксі в Запорізькій області винайняв вантажівку і спрямував її на поле для завантаження кавунами. За якийсь час йому зателефонував продавець та повідомив, що машина вже пройшла зважування, і він чекає передоплати. Гроші житель Шостки перерахував на продиктований йому бізнес-партнером номер банківської картки. Однак вже за півгодини, зв’язавшись з водієм вантажівки, чоловік з’ясував, що гроші до власника поля не дійшли, а номер телефону продавця вже не відповідає”, — розповіли у поліції.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи шахрая та повернення грошей обдуреному покупцю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України “Шахрайство”.

Нагадаємо, шахрай за підробними документа продав квартиру киянки за 3,7 млн грн.