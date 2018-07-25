Мошенник "продал" несколько тонн арбузов через интернет жителю Сумской области

По словам правоохранителей, к ним с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель Шостки. Заявитель рассказал правоохранителям, что нашел в Интернете объявление о продаже арбузов по очень привлекательной цене. Он связался по мобильному телефону с продавцом и договорился с ним о покупке бахчевых в крупном размере.

"По договоренности сторон, как только нагруженный автомобиль пройдет взвешивание, покупатель должен перечислить половину стоимости товара на указанный номер банковской карточки. Покупатель через службу такси в Запорожской области снял грузовик и направил ее на поле для загрузки арбузами. Через некоторое время ему позвонил продавец и сообщил, что машина уже прошла взвешивание, и он ждет предоплаты. Деньги житель Шостки перечислил на продиктованный ему бизнес-партнером номер банковской карточки. Однако уже через полчаса, связавшись с водителем грузовика, мужчина выяснил, что деньги к владельцу поля не дошли, а номер телефона продавца уже не отвечает", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности мошенника и возврата денег обманутому покупателю.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество".

Напомним, мошенник по поддельным документам продал квартиру киевлянки за 3,7 млн грн.