Шахіст з Вінниці став призером міжнародних змагань у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Вінницький гросмейстер Сергій Федорчук посів друге місце на популярному турнірі "35e Open International de Cappelle Grille", що фінішував у французькій Каппель-ля-Гранд, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи" у Facebook.
Наш земляк набрав 7,5 очка з 9-ти можливих, поділив 1-5 місце і став другим за додатковим показником.
Ще два представника України - Валерій Гриньов і Артем Омеля, записали в свій актив по 6,5 очка і посіли 20-те і 23 місця відповідно.
Зазначається, що загалом у турнірі брали участь 332 учасники.
Нагадаємо, шахіст з Чернівців став призером змагань в Ірані.