Шахіст з Вінниці став призером міжнародних змагань у Франції

Наш земляк набрав 7,5 очка з 9-ти можливих, поділив 1-5 місце і став другим за додатковим показником.

Ще два представника України - Валерій Гриньов і Артем Омеля, записали в свій актив по 6,5 очка і посіли 20-те і 23 місця відповідно.

Зазначається, що загалом у турнірі брали участь 332 учасники.

Нагадаємо, шахіст з Чернівців став призером змагань в Ірані.