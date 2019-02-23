Шахіст з Вінниці став призером міжнародних змагань у Франції

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Вінницький гросмейстер Сергій Федорчук посів друге місце на популярному турнірі "35e Open International de Cappelle Grille", що фінішував у французькій Каппель-ля-Гранд, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи" у Facebook.

Наш земляк набрав 7,5 очка з 9-ти можливих, поділив 1-5 місце і став другим за додатковим показником.

Ще два представника України - Валерій Гриньов і Артем Омеля, записали в свій актив по 6,5 очка і посіли 20-те і 23 місця відповідно.

Зазначається, що загалом у турнірі брали участь 332 учасники.

Нагадаємо, шахіст з Чернівців став призером змагань в Ірані.

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