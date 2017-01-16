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Сезонні ярмарки відбудуться 17-22 січня у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У Києві 17-22 січня будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, 17 січня (вівторок) ярмарки відбудуться у:

•Голосіївському районі на просп. Науки, 88, вул. Володимирській, 80-86;
•Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47;
•Дніпровському районі на вул. І. Микитенка, 21-27;
•Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35;
•Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

18 січня (середа) у:

•Голосіївському районі на Стратегічному шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївській, 45-47;
•Дніпровському районі на просп. Соборності, 2-20;
•Подільському районі на просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 31-35;
•Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана).

19 січня (четвер) у:

•Голосіївському районі на вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівській, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
•Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47;
•Дніпровському районі на б-р Перова, 8-10, вул. Березняківській, 21-23;
•Оболонському районі на вул. Північній, 48-54;
•Печерському районі на вул. Московській, 3;
•Подільському районі на вул. Оболонській, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
•Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
•Шевченківському районі на вул. Багговутівській, 1.

20 січня (п’ятниця) у:

•Голосіївському районі на просп. Голосіївському, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
•Деснянському районі на вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
•Дніпровському районі на вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
•Оболонському районі на вул. Ф. Максименка, 14-18;
•Печерському районі на перетині вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова;
•Подільському районі на вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
•Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Сільській, 16;
•Солом’янському на вул. Керченській (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
•Шевченківському районі на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, вул. Деревлянській,16, вул. Ружинській, 16-18 (біля скверу), вул. Ризькій, 1, перетині вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

Окрім того, ярмарки відбудуться 21 січня (п’ятниця) в Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35, а 22 січня (неділя) в Дніпровському районі на вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної і Старосільської).

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