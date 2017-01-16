Сезонные ярмарки состоятся 17-22 января в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Киеве 17-22 января будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, 17 января (вторник) ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе на просп. Науки, 88, ул. Владимирской, 80-86;
• Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47;
• Днепровском районе на ул. И. Микитенко, 21-27;
• Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35;
• Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
18 января (среда) в:
• Голосеевском районе на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевской, 45-47;
• Днепровском районе на ул. Соборности, 2-20;
• Подольском районе на просп. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 31-35;
• Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана).
19 января (четверг) в:
• Голосеевском районе на ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
• Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47;
• Днепровском районе б-р Перова, 8-10, ул. Березниковский, 21-23;
• Оболонском районе на ул. Северной, 48-54;
• Печерском районе на ул. Московской, 3;
• Подольском районе на ул. Оболонский, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
• Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
• Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1.
20 января (пятница) в:
• Голосеевском районе на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
• Деснянском районе на ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
• Днепровском районе на ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
• Оболонском районе на ул. Ф. Максименко, 14-18;
• Печерском районе на пересечении улиц Л. Первомайского и Мечникова;
• Подольском районе на ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
• Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16;
• Соломенском на ул. Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
• Шевченковском районе на ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Древлянской, 16, ул. Ружинский, 16-18 (у сквера), ул. Рижской, 1, пересечении улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечении улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
Кроме того, ярмарки состоятся 21 января (пятница) в Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, а 22 января (воскресенье) в Днепровском районе на ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).