Сезонні ярмарки пройдуть у столиці 31 травня–4 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Із 31-го травня до 4-те червня у Києві пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Ярмарки відбудуться:
31 травня (середа) 2017 року у:
•Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
•Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
•Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
•Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
•Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;
•Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);
•Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.
1 червня (четвер) 2017 року у:
•Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
•Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної та Центральної;
•Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
•Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
•Печерському районі – вул. Московська, 2;
•Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
•Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
•Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
2 червня (п’ятниця) 2017 року у:
•Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
•Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної та Центральної;
•Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
•Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
•Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний;
•Подільському районі – вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
•Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16.
•Солом’янському – вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
•Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.
3 червня (субота) 2017 року у:
•Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної та Центральної;
•Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
•Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.
4 червня (неділя) 2017 року у:
•Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні.
Як повідомляв УНН 31 травня, влітку закриють рух на шляхопроводі біля станції метро “Нивки”.