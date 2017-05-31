Сезонные ярмарки пройдут в столице 31 мая-4 июня

Ярмарки состоятся:

31 мая (среда) 2017 года в:

• Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская)

• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;

• Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

• Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;

• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и б-ра Р. Роллана)

• Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Е. Телиги и Мельникова.

1 июня (четверг) 2017 года в:

• Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)

• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;

• Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

• Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;

• Печерском районе - ул. Московская, 2;

• Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;

• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

• Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

2 июня (пятница) 2017 года в:

• Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 17-31;

• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;

• Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

• Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17, ул. Алма-Атинская, 64-74;

• Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, пер. Виноградный;

• Подольском районе - ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;

• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16.

• Соломенском - ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

• Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

3 июня (суббота) 2017 года в:

• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;

• Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

4 июня (воскресенье) 2017 года в:

• Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне.

Как сообщал УНН 31 мая, летом закроют движение на путепроводе возле станции метро "Нивки".