Сезон "тихого полювання" на кордоні з Білоруссю добігає кінця

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Закінчується перший етап збору дикоросів на українсько-білоруському кордоні для жителів прикордоння. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Сезон збору дикоросів, який розпочався 1 липня, закінчується 10 серпня. До цього часу жителі прикордонних населених пунктів, що розташовані на Волині і Поліссі поблизу українсько-білоруського кордону, мали змогу безперешкодно збирати дикороси по обидва боки кордону. При цьому, звичайно, вони мали дотримуватися правил прикордонного режиму та недопущення порушень державного кордону”, — зазначається у повідомленні.

Наступний період пропуску громадян України - жителів прикордоння Волині та Рівненщини, для збору дикоросів розпочнеться 1 вересня та триватиме до 15 листопада.

У прикордонній службі назвали найпоширеніші види порушень протягом минулого сезону. Так, прикордонники Луцького загону повернули з державного кордону 435 осіб, з яких 47 дітей, які виявились порушниками прикордонного режиму під час збору пшениці. Крім цього, білоруські колеги з Пінського прикордонного загону затримано за незаконне перетинання держкордону 50 наших співвітчизників, 13 з них діти. За інформацією наших сусідів 16 дорослих громадян України притягнуто до адміністративної відповідальності згідно діючого законодавства Республіки Білорусь. Крім цього, після передачі правопорушників українській стороні, їх притягнуто до адмінвідповідальності за порушення прикордонного законодавства України. 

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Державна прикордонна служба нагадує, що з 29 квітня 2018 року набрав чинність Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави».

Закон кардинально змінює правове поле щодо адміністративного провадження у прикордонній сфері, суттєво зросли суми штрафів.

Наприклад, згідно зі статтею 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за вчинення злісної непокори законним вимогам прикордонного наряду донедавна передбачався максимальний штраф у розмірі всього 170 гривень. Відтепер мінімальний штраф за цією статтею становить 850 гривень, а максимальний 3400 гривень. Крім того, за незаконне перетинання державного кордону (стаття 204-1) мінімальний штраф становитиме 3400 гривень, а максимальний - 13600 гривень.

Відповідно до законодавства Республіки Білорусь, за порушення державного кордону наступає як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.  ДПСУ звертається до громадян та інформує про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства як України, так і Республіки Білорусь з прикордонних та природоохоронних питань.

У разі систематичних порушень державного кордону, прикордонного режиму та інших порушень законодавства у прикордонній смузі, білоруська сторона може скасувати досягнуті домовленості про сезонний пропуск громадян на свою територію, - нагадують у ДПСУ.

Нагадаємо, у зоні ЧАЕС затримали українців, які збирали радіоактивну чорницю.

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