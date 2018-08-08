Сезон "тихой охоты" на границе с Беларусью подходит к завершению

“Сезон сбора дикоросов, который начался 1 июля, заканчивается 10 августа. К этому времени жители приграничных населенных пунктов, расположенных на Волыни и Полесье вблизи украинско-белорусской границы, могли беспрепятственно собирать дикоросы по обе стороны границы. При этом, конечно, они должны соблюдать правила пограничного режима и недопущения нарушений государственной границы”, — отмечается в сообщении.

Следующий период пропуска граждан Украины — жителей приграничья Волыни и Ровенской области, для сбора дикоросов начнется 1 сентября и продлится до 15 ноября.

В пограничной службе назвали самые распространенные виды нарушений в течение прошлого сезона. Так, пограничники Луцкого отряда вернули с государственной границы 435 человек, из которых 47 детей, которые оказались нарушителями пограничного режима во время сбора пшеницы. Кроме этого, белорусские коллеги из Пинского пограничного отряда задержали за незаконное пересечение госграницы 50 наших соотечественников, 13 из них дети. По информации наших соседей 16 взрослых граждан Украины привлечены к административной ответственности согласно действующему законодательству Республики Беларусь. Кроме этого, после передачи правонарушителей украинской стороны, они привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного законодательства Украины.

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Государственная пограничная служба напоминает, что с 29 апреля 2018 года вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства”.

Закон кардинально меняет правовое поле относительно административного производства в пограничной сфере, существенно выросли суммы штрафов.

Например, согласно статье 185-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за совершение злостного неповиновения законным требованиям пограничного наряда недавно предусматривался максимальный штраф в размере всего 170 гривен. Теперь минимальный штраф по этой статье составляет 850 гривен, а максимальный 3400 гривен. Кроме того, за незаконное пересечение государственной границы (статья 204-1) минимальный штраф составит 3400 гривен, а максимальный — 13600 гривен.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, за нарушение государственной границы наступает как административная, так и уголовная ответственность. ГПСУ обращается к гражданам и информирует об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства как Украины, так и Республики Беларусь по пограничным и природоохранным вопросам.

В случае систематических нарушений государственной границы, пограничного режима и других нарушений законодательства в пограничной полосе, белорусская сторона может отменить достигнутые договоренности о сезонном пропуске граждан на свою территорию, — напоминают в ГПСУ.

Напомним, в зоне ЧАЭС задержали украинцев, которые собирали радиоактивную чернику.