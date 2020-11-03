Сезон корупційних трансфертів в ДАБІ від Кудрявцева до Сергієнка

В ЗМІ відразу розповсюдили інформацію про виявлену мережу “бек-офісів” так званої “будівельної мафії”, яку збудовано відомими “схемниками сучасності” Клочко-Сергієнко-Кудрявцевим. Біля 70 обшуків в Центральному апараті ДАБІ, столичному Департаменті ДАБІ та навіть у помічника голови комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевої самоврядності, регіонального розвитку і містобудування Андрія Клочка — Олександра Сергієнка. Відомого своїми ранковими нарадами з керівниками новоутворених органів державного контролю в сфері містобудування в офісі на Шовковичній.

Хвилі від цього каменю, закинутого в корупційне болото, відразу наступного дня відігрались у позачергове засідання Кабміну 22 жовтня, на якому обезглавили містобудівні відомства. Прийнято рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади Голови Державної інспекції містобудування та звільнено Олексія Башкірова з посади Голови Державної сервісної служби містобудування України. Також припинено виконання зобов’язань голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком.

Показово, що всі вони “діти” батька будівельної корупції з підробленим дипломом — Олексія Кудрявцева. Він не полишає спроби утримати контроль над ДАБІ. Спочатку спробував самостійно повернутись до владних кабінетів та лобіював Олександра Строкача. З поверненням Олександра Сергієнка під прикриттям Андрія Клочка на “корупційний олімп”, Кудрявцев передав в цей клуб оренду частину своєї команди. Так, засяяла кар’єрна зірка Юрія Васильченко.

“Заради об’єктивності слід зазначити, що Сергієнка більше не знайти в переліку помічників Клочка, але навіть в Інтернеті є історія”, — зазначило у своєму матеріалі видання “Економічні новини”.

Він залишається головним тіньовим ляльководом цього ДАБІшного театру. До 2014 року керуючи дозвільними процедурами ДАБІ, він фактично стояв у витоків будівельної корупції. Наслідки такої діяльності — стихійна точкова забудова Києва та обласних центрів. Адже бажання забудовників обмежувались не генпланом міста, а лише “тарифом від Сергієнка”. Досконало знаючи специфіку роботи ДАБІ, він вистроїв кадрову політику з дублерами та швидкими замінами токсичних чиновників.

Недарма є вислів про корупційну гідру. Замість усунутого одного чиновника, ляльководи готують відразу йому заміну.

З лави запасних на трон чергової королеви ДАБІ підіймається Король Ірина. Яка на даний час обіймає посаду заступника директора Департаменту — начальника відділу методології та нагляду за видачою дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур, та є членом ліквідаційної комісії ДАБІ України.

Дуже яскравий персонаж. Ірина Король, була заступницею директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду ДАБІ. Так, того самого, відомого на всю країну першого аватара Кудрявцева — Олександра Строкача, директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду.

Ірина Король була певний час такою собі помічницею Олексія Кудрявцева по особливим справам, отримавши повноваження щодо вирішення долі будівельних об’єктів. Після одного такого “зальоту” із сумнівно зареєстрованим об’єктом, він сховав Ірину Король в тихій Вишгородській інспекції. А потім вже в 2019 році, коли він повернув контроль над ДАБІ через призначення Строкача в. о. голови Інспекції, він повернув її на ту саму посаду.

Згодом, контроль над діяльністю ДАБІ перебрав на себе Сергієнко. Він домовився з Кудрявцевим про використання його людей в ДАБІ та мережі бек-офісів. Тоді для спрощення реалізації своїх схем, Сергієнко та Кудрявцев утворили Комісію з розгляду питань, пов’язаних з реалізацією повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо дозвільних процедур на підставі якої приймаються рішення про видачу документів забудовникам з чотирьох членів. Двоє з яких це відомі всім Федоренко та Васильченко, а на додачу до складу увійшла Ірина Король.

Коли уряд навесні 2020 почав ліквідацію ДАБІ, а держбудконтроль фактично був зупинений, Ірина Король була тимчасово переведена Федоренком до Департаменту дозвільних процедур, який і очолила, поки останній виконував функції Голови ДАБІ.

Як бачимо, такі посади вочевидь не довірять людям з вулиці. Тому абсолютно обґрунтовано ми її зустрінемо у переліку осіб щодо яких отримано санкції слідчого судді.

Незважаючи на присутність такої фамілії в переліку фігурантів великої корупційної справи, Кабмін призначає у понеділок 26 листопада в. о. Голови ДАБІ Ірину Король.

В окремих ЗМІ таке призначення вже визначають, як повернення старих схем в інспекції часів керівництва Олексія Кудрявцева. Але це не відповідає дійсності — це ніяке не “повернення”, а “продовження”.

На підтвердження цього коротенька але показова історія призначення Король в 2019 році. 12 липня того року було проведено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” — заступника директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Його виграє такий собі Станіслав Полівцев. Про що навіть розміщено оголошення на сайті ДАБІ.

Але ось 25 вересня 2019 Кудрявцев відновлює свій вплив на ДАБІ, просуваючи свого аватара Строкача на посаду, спочатку виконуючого обовязки, а згодом й офіційного Голови ДАБІ. Тому незважаючи на проведений конкурс та оголошені результати, вони проводять новий (не скасувавши навіть попередній), де, як не дивно, перемога дістається вже Король Ірині.

Вже в 2020 році, Полівцев по справі № 640/20464/19 виграє у ДАБІ в обох судових інстанціях та визнає протиправним призначення Король.

Таким чином, з 16 червня 2020 року, Король Ірина незаконно займає будь-які посади державної служби в ДАБІ.

“Чи розуміє прем’єр-міністр Шмигаль наслідки таких призначень? Що спонукало його підписати розпорядження про призначення Ірини Король? Можливо влада, врешті решт, відкриє очі і перестане тасувати в колоді місцями одних і тих самих чиновників, видаючи їх за „нові обличчя“?

Адже зараз діяльність Уряду з реформування будівельної галузі нагадує старе єврейське прислів’я: „Ізя, ви вірите в ці реформи? У мого діда був бордель, і коли у нього погано йшли справи, він міняв повій, а не переставляв ліжка“.

Загалом, вітаємо Олексія Кудрявцева з успішним позиціонуванням свого чергового аватару на свою колишню посаду”, — додали журналісти.

Резюме: Богдан Федоренко, повернувся на свою посаду в Департамент дозвільних процедур та залишається головою ліквідаційної комісії ДАБІ. Юрій Васильченко відсторонений від посади в непрацюючий інспекції містобудування. Але в сервісній службі містобудування, тій самій, яка має подолати корупцію в сфері видачі дозволів та забрати цю функцію з ДАБІ, звільнили керівника, незважаючи на те, що вона навіть ще не сформована. А виконувати обов’язки в ДАБІ поставили чергового посадовця з сумнозвісного департаменту дозвільних процедур. Таким чином, ліквідоване ДАБІ продовжує безконтрольно видавати дозволи та сертифікати. А перспектива її ліквідації та формування нового органу все далі.

Все це свідчить про те, що, як й підроблений диплом Кудрявцева, так й вся ця реформа, — суцільна підробка для відводу очей громадськості.

“Ну а майстерності Олександра Сергієнка треба віддати належне — він провів дуже вдалий трансфертний сезон 2020, замінивши одних гравців Кудрявцева на інших”, — резюмувало ЗМІ.