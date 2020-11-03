Сезон коррупционных трансфертов в ГАСК от Кудрявцева к Сергиенко

В СМИ сразу распространили информацию о выявленной сети “бэк-офисов” так называемой “строительной мафии”, которая построена известными “схемщиками современности” Клочко-Сергиенко-Кудрявцевым. Около 70 обысков в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и даже у помощника председателя комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко — Александра Сергиенко. Известного своими утренними совещаниями с руководителями новобразованных органов государственного контроля в сфере градостроительства в офисе на Шелковичной.

Волны от этого камня, заброшенного в коррупционное болото, сразу на следующий день отыгрались в внеочередное заседание Кабмина 22 октября, на котором обезглавили градостроительные ведомства. Принято решение об отстранении Юрия Васильченко от должности Председателя Государственной инспекции градостроительства и уволен Алексей Башкиров с должности Председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Также приостановлено выполнение обязательств председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.

Показательно, что все они “дети” отца строительной коррупции с поддельным дипломом — Алексея Кудрявцева. Он не оставляет попытки удержать контроль над ГАСИ. Сначала попытался самостоятельно вернуться во властные кабинеты и лоббировал Александра Строкача. С возвращением Александра Сергиенко под прикрытием Андрея Клочко на “коррупционный олимп”, Кудрявцев передал в этот клуб аренду часть своей команды. Так, засияла карьерная звезда Юрия Васильченко.

“Ради объективности следует отметить, что Сергиенко больше не найти в списке помощников Клочко, но даже в Интернете есть история”, — отметило в своем материале издание “Экономические новости”.

Он остается главным теневым кукловодом этого ГАСИшного театра. До 2014 года управляя разрешительными процедурами ГАСИ, он фактически стоял у истоков строительной коррупции. Последствия такой деятельности — стихийная точечная застройка Киева и областных центров. Ведь желание застройщиков ограничивались не генпланом города, а лишь “тарифом от Сергиенко”. В совершенстве зная специфику работы ГАСИ, он выстроил кадровую политику с дублерами и быстрыми заменами токсичных чиновников.

Недаром есть выражение о коррупционной гидре. Вместо смещенного одного чиновника, кукловоды готовят сразу ему замену.

Со скамьи запасных на трон очередной королевы ГАСИ поднимается Король Ирина. Которая в настоящее время занимает должность заместителя директора Департамента — начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур, и является членом ликвидационной комиссии ГАСИ Украины.

Очень яркий персонаж. Ирина Король, была заместителем директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора ГАСИ. Да, того самого, известного на всю страну первого аватара Кудрявцева — Александра Строкача, директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Ирина Король была некоторое время такой себе помощницей Алексея Кудрявцева по особым делам, получив полномочия по решению судьбы строительных объектов. После одного такого “залета” с сомнительно зарегистрированным объектом, он спрятал Ирину Король в тихой Вышгородской инспекции. А потом уже в 2019 году, когда он вернул контроль над ГАСИ из-за назначения Строкача и. о. председателя Инспекции, он вернул ее на ту же должность.

Впоследствии, контроль над деятельностью ГАСИ взял на себя Сергиенко. Он договорился с Кудрявцевым об использовании его людей в ГАСИ и сети бэк-офисов. Тогда для упрощения реализации своих схем, Сергиенко и Кудрявцев образовали Комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины касательно разрешительных процедур на основании которой принимаются решения о выдаче документов застройщикам из четырех членов. Двое из которых это известные всем Федоренко и Васильченко, а вдобавок в состав вошла Ирина Король.

Когда правительство весной 2020 начал ликвидацию ГАСИ, а Госстройконтроль фактически был остановлен, Ирина Король была временно переведена Федоренком в Департамент разрешительных процедур, который и возглавила, пока последний выполнял функции Председателя ГАСИ.

Как видим, такие должности явно не доверят людям с улицы. Поэтому совершенно обоснованно мы ее встретим в перечне лиц по которым получены санкции следственного судьи.

Несмотря на присутствие такой фамилии в списке фигурантов большого коррупционного дела, Кабмин назначает в понедельник 26 октября и. о. Председателя ГАСИ Ирину Король.

В отдельных СМИ такое назначение уже определяют, как возвращение старых схем в инспекции времена руководства Алексея Кудрявцева. Но это не соответствует действительности — это никакое не “возвращение”, а “продолжение”.

В подтверждение этого коротенькая но показательная история назначения Король в 2019 году. 12 июля того года был проведен конкурс на занятие вакантной должности государственной службы категории “Б” — заместителя директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Его выигрывает некий Станислав Поливцев. О чем даже размещено объявление на сайте ГАСИ.

Но вот 25 сентября 2019 Кудрявцев восстанавливает свое влияние на ГАСИ, продвигая своего аватара Строкача на должность, сначала исполняющего обязанности, а затем и официального Председателя ГАСИ. Поэтому несмотря на проведенный конкурс и объявленые результаты, они проводят новый (не отменив даже предыдущий), где, как ни странно, победа достается уже Король Ирине.

Уже в 2020 году, Поливцев по делу № 640/20464/19 выигрывает у ГАСИ в обоих судебных инстанциях и признает противоправным назначения Король.

Таким образом, с 16 июня 2020 года, Король Ирина незаконно занимает какие-либо должности государственной службы в ГАСИ.

“Понимает ли премьер-министр Шмыгаль последствия таких назначений? Что побудило его подписать распоряжение о назначении Ирины Король? Возможно власть, наконец, откроет глаза и перестанет тасовать в колоде местами одних и тех же чиновников, выдавая их за „новые лица“?

Ведь сейчас деятельность правительства по реформированию строительной отрасли напоминает старую еврейскую пословицу: „Изя, вы верите в эти реформы? У моего деда был бордель, и когда у него плохо шли дела, он менял проституток, а не переставлял постели“.

В общем, поздравляем Алексея Кудрявцева с успешным позиционированием своего очередного аватара на свою прежнюю должность”, — добавили журналисты.

Резюме: Богдан Федоренко, вернулся на свою должность в Департамент разрешительных процедур и остается председателем ликвидационной комиссии ГАСК. Юрий Васильченко отстранен от должности в неработающий инспекции градостроительства. Но в сервисной службе градостроительства, той самой, которая должна преодолеть коррупцию в сфере выдачи разрешений и забрать эту функцию с ГАСИ, освободили руководителя, несмотря на то, что она даже еще не сформирована. А исполнять обязанности в ГАСИ поставили очередного чиновника с печальноизвестного департамента разрешительных процедур. Таким образом, ликвидированое ГАСИ продолжает бесконтрольно выдавать разрешения и сертификаты. А перспектива ее ликвидации и формирования нового органа все дальше.

Все это свидетельствует о том, что, как и поддельный диплом Кудрявцева, так и вся эта реформа, — сплошная подделка для отвода глаз общественности.

“Ну а мастерству Александра Сергиенко надо отдать должное — он провел очень удачный трансфертный сезон 2020, заменив одних игроков Кудрявцева на других”, — резюмировало СМИ.