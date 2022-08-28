Сезон "бавовни" у Криму триває: повідомляють про вибухи та пожежу в Алупці

Деталі

В одному із кримських Telegram-каналів повідомили, що над Сімеїзом, імовірно, спрацювало ППО. Після цього там загорівся ліс.

Окрім того, у Севастополі перевіряють готовність бомбосховищ.

Доповнення

Лідер кримськотатарського народу та народний депутат України Мустафа Джемілєв повідомив, що після низки вибухів так звана "влада" тимчасово окупованого Криму вивезла свої сім'ї з півострова.