Сезон "хлопка" в Крыму продолжается: сообщат о взрывах и пожаре в Алупке

Детали

В одном из крымских Telegram-каналов сообщили, что над Симеизом, вероятно, сработало ПВО. После этого там загорелся лес.

Кроме того, в Севастополе проверяют готовность бомбоубежищ.

Дополнение

Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев сообщил, что после ряда взрывов так называемая "власть" временно оккупированного Крыма вывезла свои семьи с полуострова.