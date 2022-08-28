Сезон "хлопка" в Крыму продолжается: сообщат о взрывах и пожаре в Алупке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Пользователи социальных сетей сообщают о взрывах в Алупке во временно оккупированном Крыму, а также о пожаре, который возник после "хлопка", передает УНН.
Детали
В одном из крымских Telegram-каналов сообщили, что над Симеизом, вероятно, сработало ПВО. После этого там загорелся лес.
Кроме того, в Севастополе проверяют готовность бомбоубежищ.
Дополнение
Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев сообщил, что после ряда взрывов так называемая "власть" временно оккупированного Крыма вывезла свои семьи с полуострова.