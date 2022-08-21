Сезон "бавовни"? Туроператори рф заявили, що туристичний потік у Крим впав удвічі

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«Навіть останні події у Новофедорівці та під Джанкоєм не можуть радикально погіршити ситуацію, бо 90% уже з'їздили чи вже зараз перебувають на відпочинку. Сезон завершується, тому підсумкова цифра склалася, і можна говорити, що турпотік до Криму знизився наполовину», - заявив віце-президент Асоціації туроператорів росії Сергій Ромашкін.

Інші курорти чорноморського узбережжя також демонструють зниження. Так, за словами Ромашкіна, турпотік до Анапи скоротився на 10-12%.

«Сочі, здавалося б, мав бути основним вигодонабувачем у цій ситуації, оскільки аеропорт працював, але й він за підсумками семи місяців втратив 2-3% туристів порівняно з 2019 роком. При цьому фіксується максимальне зростання цін — у середньому на 15%. Тоді як Анапа подорожчала на 7%, а Крим взагалі залишився в торішньому ціновому сегменті, намагаючись залучити туристів», — розповів представник туріндустрії.

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