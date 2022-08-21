Сезон "хлопка"? Туроператоры рф заявили, что туристический поток в Крым упал вдвое

Детали

«Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально усугубить ситуацию, потому что 90% уже съездили или сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину», – заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Другие курорты черноморского побережья также демонстрируют понижение. Так, по словам Ромашкина, турпоток в Анапу сократился на 10-12%.

«Сочи, казалось бы, должен быть основным выгодоприобретателем в этой ситуации, поскольку аэропорт работал, но и он по итогам семи месяцев потерял 2-3% туристов по сравнению с 2019 годом. При этом фиксируется максимальный рост цен — в среднем на 15%. В то время как Анапа подорожала на 7%, а Крым вообще остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов», — рассказал представитель туриндустрии.

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