У Криму знову "бавовна": вибухи чули в Євпаторії та Саках

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Спершу з'явилась інформація про звуки вибухів в Євпаторії, а згодом - повідомлення почали надходити із Саків.

Проте в окупованому Криму зазначають, що це нібито були звуки роботи ППО.

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Останніми днями із Криму все частіше надходить інформація про вибухи.