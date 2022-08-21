У Криму знову "бавовна": вибухи чули в Євпаторії та Саках
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Криму знову лунали вибухи. У соцмережах повідомляють про "бавовну" в Євпаторії та Саках, передає УНН.
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Спершу з'явилась інформація про звуки вибухів в Євпаторії, а згодом - повідомлення почали надходити із Саків.
Проте в окупованому Криму зазначають, що це нібито були звуки роботи ППО.
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Останніми днями із Криму все частіше надходить інформація про вибухи.