В Крыму снова "хлопок": взрывы слышали в Евпатории и Саках

Детали

Сначала появилась информация о звуках взрывов в Евпатории, а затем сообщения начали поступать из Саков.

Однако в оккупированном Крыму отмечают, что это якобы были звуки работы ПВО.

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Добавим

В последние дни из Крыма все чаще поступает информация о взрывах.