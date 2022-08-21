В Крыму снова "хлопок": взрывы слышали в Евпатории и Саках
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Крыму снова раздавались взрывы. В соцсетях сообщают о "хлопке" в Евпатории и Саках, передает УНН.
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Сначала появилась информация о звуках взрывов в Евпатории, а затем сообщения начали поступать из Саков.
Однако в оккупированном Крыму отмечают, что это якобы были звуки работы ПВО.
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Добавим
В последние дни из Крыма все чаще поступает информация о взрывах.