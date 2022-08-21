Ранок почався з "бавовни": у Севастополі знову пролунав вибух

Деталі

Як зазначили, вибух пролунав приблизно о 6:33. Диму чи роботи протиповітряної оборони помітно не було.

Додамо

Напередодні ввечері окупаційна "влада" Севастополя закликала жителів міста менше знімати і викладати відео з роботою систем ППО.

Нагадаємо

В окупованому Севастополі третій вечір підряд спрацювала ППО.