Ранок почався з "бавовни": у Севастополі знову пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні вранці в окупованому Севастополі знову чули вибух. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
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Як зазначили, вибух пролунав приблизно о 6:33. Диму чи роботи протиповітряної оборони помітно не було.
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Напередодні ввечері окупаційна "влада" Севастополя закликала жителів міста менше знімати і викладати відео з роботою систем ППО.
Нагадаємо
В окупованому Севастополі третій вечір підряд спрацювала ППО.