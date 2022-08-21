Утро началось с "хлопка": в Севастополе снова раздался взрыв

Детали

Как отметили, взрыв прогремел примерно в 6:33. Дыма или работы противовоздушной обороны заметно не было.

Добавим

Накануне вечером оккупационная "власть" Севастополя призвала жителей меньше снимать и выкладывать видео с работой систем ПВО.

Напомним

В оккупированном Севастополе третий вечер подряд сработала ПВО.