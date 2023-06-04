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Сейм Литви: Парламенти країн НАТО бачать Україну серед членів Альянсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Представники парламентів держав-членів НАТО виступили за приєднання України до Північноатлантичного альянсу у майбутньому. Про це заявила спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен, передає УНН з посиланням на LRT.

Сейм Литви: Парламенти країн НАТО бачать Україну серед членів Альянсу

Деталі 

Спікерка висловила сподівання, що Україна стане членом НАТО "якнайшвидше".

Чмілітє-Нільсен зауважила, що голови парламентів членів Альянсу та Швеції вважають, що їхні країни мають збільшити фінансування системи оборони, а також прийняти Україну в НАТО.

"Насправді є згода і в тому, що треба збільшити фінансування (оборони) індивідуальних країн, і в питанні членства України в НАТО, цю країну практично всі, хто виступав, бачать серед членів НАТО. Сподіваємося, це станеться якнайшвидше", - заявила вона.

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що якщо країни НАТО під час саміту у Вільнюсі в липні цього року не дадуть Україні "чіткий сигнал" про те, що вона стане повноправним членом Альянсу після закінчення війни, то їй "немає сенсу" бути на заході. 



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