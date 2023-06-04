Сейм Литвы: Парламенты стран НАТО видят Украину среди членов Альянса

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Спикер выразила надежду, что Украина станет членом НАТО "как можно быстрее".

Чмилите-Нильсен отметила, что главы парламентов членов Альянса и Швеции считают, что их страны должны увеличить финансирование системы обороны, а также принять Украину в НАТО.

"На самом деле есть согласие и в том, что надо увеличить финансирование (обороны) индивидуальных стран, и в вопросе членства Украины в НАТО, эту страну практически все, кто выступал, видят среди членов НАТО. Надеемся, это произойдет как можно быстрее", - заявила она.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что если страны НАТО во время саммита в Вильнюсе в июле этого года не дадут Украине "четкий сигнал" о том, что она станет полноправным членом Альянса после окончания войны, то ей "нет смысла" быть на западе.





