Сейм Латвії затвердив перехід російських шкіл на державну мову
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сейм Латвії в третьому читанні прийняв поправки до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою, передає УНН з посиланням на Delfi.
Проект поправок, підготовлений Міносвіти і науки Латвії, передбачає провести реформу в навчальних закладах нацменшин в 2021/2022 навчальному році, встановивши двомовне дошкільне навчання.
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Так, у початковій школі (1-6-ті класи) навчання здійснюється за трьома моделями (при цьому 50% предметів викладається латиською мовою), на завершальному етапі основної освіти (7-9-ті класи) 80% навчального процесу забезпечується державною мовою. У середній школі (10-12-ті класи) — навчання йде тільки латиською мовою, за винятком предметів, пов’язаних з рідною мовою (рідна мова та література).
Зазначимо, наразі в Латвії у школах для нацменшин 60 відсотків викладання здійснюється державною мовою, 40 відсотків мовою нацменшини. Реформа освіти в Латвії передбачає, що навчання латиською становитиме 80%, мовою меншини — 20%. Росіяни і “російськомовні” в Латвії вже кілька разів протестували проти цього.