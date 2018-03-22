Сейм Латвии утвердил переход российских школ на государственный язык

Проект поправок, подготовленный Минобразования и науки Латвии, предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив двуязычное дошкольное обучение.

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Так, в начальной школе (1-6-е классы) обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке. В средней школе (10-12 классы) - обучение идет только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком (родной язык и литература).

Отметим, сейчас в Латвии в школах для нацменьшинств 60 процентов преподавания осуществляется на государственном языке, 40 процентов - языком нацменьшинств. Реформа образования в Латвии предусматривает, что обучение на латышском составит 80%, на языке меньшинства - 20%. Россияне и "русскоязычные" в Латвии уже несколько раз протестовали против этого.