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Сейм Латвії відхилив ідею опозиції щодо скорочення міністерств

Сейм Латвії відхилив ідею опозиції щодо скорочення міністерств

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сейм Латвії відхилив ідею депутатів опозиційного Союзу "зелених" і селян (СЗК) і низки депутатів партії KPV LV щодо скорочення кількості міністерств. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.lv.

Автори ідеї вказали, що зараз склад кабінету міністрів занадто широкий і його потрібно консолідувати. "Держава щорічно витрачає величезні кошти на зарплати чиновників, а вони свої обов'язки виконують неефективно", - йдеться в документі.

Нагадаємо, голосуванням про висловлення довіри в сеймі Латвії у січні завершився процес формування нового уряду Крішьяніса Каріньша, який тривав 15 тижнів.

З початку переговорів про формування кабінету міністрів країни пройшло 107 днів - це найдовший з часу відновлення незалежності Латвії період для виконання цього завдання. У результаті прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш ("Нова Єдність") і його команда заручилися голосами 61 депутата. Проти були 39 парламентарів.

"Нова Єдність" в уряді представляють прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш, міністр закордонних справ Едгар Ринкевичс і міністр фінансів Яніс Рейрс.

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