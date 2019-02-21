Сейм Латвії відхилив ідею опозиції щодо скорочення міністерств

Автори ідеї вказали, що зараз склад кабінету міністрів занадто широкий і його потрібно консолідувати. "Держава щорічно витрачає величезні кошти на зарплати чиновників, а вони свої обов'язки виконують неефективно", - йдеться в документі.

Нагадаємо, голосуванням про висловлення довіри в сеймі Латвії у січні завершився процес формування нового уряду Крішьяніса Каріньша, який тривав 15 тижнів.

З початку переговорів про формування кабінету міністрів країни пройшло 107 днів - це найдовший з часу відновлення незалежності Латвії період для виконання цього завдання. У результаті прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш ("Нова Єдність") і його команда заручилися голосами 61 депутата. Проти були 39 парламентарів.

"Нова Єдність" в уряді представляють прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш, міністр закордонних справ Едгар Ринкевичс і міністр фінансів Яніс Рейрс.