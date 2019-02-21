Сейм Латвии отклонил идею оппозиции о сокращении министерств

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51082 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 67922 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127040 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128003 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128473 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124466 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158790 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Сейм Латвии отклонил идею оппозиции о сокращении министерств

Сейм Латвии отклонил идею оппозиции о сокращении министерств

Киев  •  УНН

 • 6444 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сейм Латвии отклонил идею депутатов оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и ряда депутатов партии KPV LV о о сокращении количества министерств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.lv.

Авторы идеи указали, что в настоящее время состав Кабинета министров слишком широкий и его нужно консолидировать. "Государство ежегодно тратит огромные средства на зарплаты чиновников, а они свои обязанности выполняют неэффективно", — говорится в документе.

Напомним, голосованием о выражении доверия в сейме Латвии в январе завершился длившийся 15 недель процесс формирования нового правительства Кришьяниса Кариньша.

С начала переговоров о формировании кабинета министров страны прошло 107 дней - это самый долгий со времени восстановления независимости Латвии период, потребовавшийся для выполнения этой задачи. В итоге премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и его команда заручились голосами 61 депутата. Против были 39 парламентариев.

"Новое Единство" в правительстве представляют премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс и министр финансов Янис Рейрс.

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