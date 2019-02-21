Сейм Латвии отклонил идею оппозиции о сокращении министерств
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сейм Латвии отклонил идею депутатов оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и ряда депутатов партии KPV LV о о сокращении количества министерств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.lv.
Авторы идеи указали, что в настоящее время состав Кабинета министров слишком широкий и его нужно консолидировать. "Государство ежегодно тратит огромные средства на зарплаты чиновников, а они свои обязанности выполняют неэффективно", — говорится в документе.
Напомним, голосованием о выражении доверия в сейме Латвии в январе завершился длившийся 15 недель процесс формирования нового правительства Кришьяниса Кариньша.
С начала переговоров о формировании кабинета министров страны прошло 107 дней - это самый долгий со времени восстановления независимости Латвии период, потребовавшийся для выполнения этой задачи. В итоге премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и его команда заручились голосами 61 депутата. Против были 39 парламентариев.
"Новое Единство" в правительстве представляют премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс и министр финансов Янис Рейрс.