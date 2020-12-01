СЕТАМ віддає задарма конфіскований літак "з книги рекордів Гіннеса"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. СЕТАМ та Міністерство юстиції безоплатно віддають літак, який конфіскували через контрабанду цигарок. Він фігурує у книзі рекордів Гіннеса, як літак, що випускається найдовше у світі — близько 70 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку СЕТАМ у Facebook.
“Ви знали, що повітряне судно АН-2 фігурує у книзі Гіннеса, як літак, що випускається найдовше у світі — майже 70 років? І саме таку арештовану “пташку” ДП “СЕТАМ” віддає безоплатно разом з Міністерством юстиції України та Державною виконавчою службою України”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повітряне судно має довжину 12,4 м, висоту 5,35 і розмах крил 18,17 м. Воно може вміщувати 12 пасажирів, з максимальною злітною вагою 5250 кг. Такий літак може пролетіти 900 км, а для розгону йому потрібно 105 м.
“Літак був конфіскований за рішенням Суду через контрабанду цигарок”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що отримати конфісковане майно безоплатно можуть органи державної влади, заклади охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, будинки дитини при установах виконання покарань, установи виконання покарань чи слідчі ізолятори чи військові формування. Також отримати літак можна на благодійні цілі, або для утилізації.
Вказано, що заявку необхідно подати до 12 грудня 2020 року.
Нагадаємо, у вересні у пілота-контрабандиста, який переправляв цигарки до Румунії, вилучили літак.