СЕТАМ отдает даром конфискованный самолет "из книги рекордов Гиннеса"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. СЕТАМ и Министерство юстиции безвозмездно отдают самолет, который конфисковали из-за контрабанды сигарет. Он фигурирует в книге рекордов Гиннеса, как самолет, который выпускается дольше всех в мире - около 70 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу СЕТАМ в Facebook.
"Вы знали, что воздушное судно АН-2 фигурирует в книге Гиннеса, как самолет, что выпускается дольше всех в мире - почти 70 лет? И именно такую арестованную "птичку" ГП "СЕТАМ" отдает безвозмездно совместно с Министерством юстиции Украины и Государственной исполнительной службой Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушное судно имеет длину 12,4 м, высоту 5,35 и размах крыльев 18,17 м. Им можно перевозить 12 пассажиров, с максимальным взлетным весом 5250 кг. Такой самолет может пролететь 900 км, а для разгона ему нужно 105 м.
"Самолет был конфискован по решению суда из-за контрабанды сигарет", - указано в сообщении.
Сообщается, что получить конфискованное имущество безвозмездно могут органы государственной власти, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, заведения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний, учреждения исполнения наказаний или следственных изоляторах или военные формирования. Также получить самолет можно на благотворительные цели, или для утилизации.
Указано, что заявку необходимо подать до 12 декабря 2020 года.
Напомним, в сентябре у пилота-контрабандиста, который переправлял сигареты в Румынию, изъяли самолет.