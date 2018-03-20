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Сестра Сенцова назвала “параноїдальною нісенітницею” інформацію, що її брат помирає

Сестра Сенцова назвала “параноїдальною нісенітницею” інформацію, що її брат помирає

Київ • УНН

 • 10900 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан назвала інформацію про те, що її брата отруїли і він помирає “параноїдальною нісенітницею”. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Поповзли чутки з думками "експертів", що Олега отруїли і він помирає. Зовсім дебіли чи що ??? Не буду я коментувати цю параноїдальну нісенітницю... Він там не на курорті, 4 роки в’язниці, в тому числі на крайній півночі, ясний пень здоров’я не додають”, — написала вона.

Нагадаємо, раніше Каплан розповіла, що її брат написав листа, де повідомив про те, що “у нього кришаться зуби і випадає волосся”, що його “здоров’я втрачається повільно, але безповоротно”.

20 березня деякі ЗМІ поширили інформацію з посиланням на військового експерта про те, що Сенцова могли отруїти радіоактивною речовиною і він помирає.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я Сенцова МЗС України вимагає допустити до нього українського консула

Як повідомляв УНН, Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму. 

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