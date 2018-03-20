Сестра Сенцова назвала "параноидальной чепухой" информацию, что ее брат умирает
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан назвала информацию о том, что ее брата отравили и он умирает "параноидальной чепухой". Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поползли слухи с мыслями "экспертов", что Олега отравили и он умирает. Совсем дебилы или как??? Не буду я комментировать эту параноидальную чушь ... Он там не на курорте, 4 года тюрьмы, в том числе на крайнем севере, ясен пень здоровья не добавляют", - написала она.
Напомним, ранее Каплан рассказала, что ее брат написал письмо, где сообщил о том, что "у него крошатся зубы и выпадают волосы", что его "здоровье теряется медленно, но бесповоротно".
20 марта некоторые СМИ распространили информацию со ссылкой на военного эксперта о том, что Сенцова могли отравить радиоактивным веществом и он умирает.
В связи с ухудшением состояния здоровья Сенцова МИД Украины требует допустить к нему украинского консула.
Как сообщал УНН, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.