Сестра лідера Ірану засудила його правління та закликала гвардійців роззброїтися

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Бадрі Хоссейні Хаменеї, яка проживає в Ірані і є сестрою аятоли Хаменеї, розкритикувала духовенство з часів покійного засновника Ісламської Республіки аятоли Рухолли Хомейні до правління її брата, йдеться у листі.

"Вважаю доречним зараз заявити, що я проти дій мого брата, і висловлюю співчуття всім матерям, які оплакують злочини Ісламської Республіки, з часів Хомейні до нинішньої доби деспотичного халіфату Алі Хаменеї", - написала вона у листі, який був опублікований у середу у Twitter-акаунті її сина Махмуда Морадхані.

"Революційна гвардія та найманці Алі Хаменеї повинні якнайшвидше скласти зброю і приєднатися до народу, поки не стало надто пізно", - йдеться у листі.

Доповнення

У вівторок ще п'ятьох осіб, звинувачених у вбивстві члена ополчення "Басідж" Рухолли Аджаміана, було засуджено до страти.

У листопаді влада заарештувала племінницю Хаменеї Фаріде Морадхані, яка закликала іноземні уряди розірвати всі зв'язки з Тегераном.