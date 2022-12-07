Сестра лідера Ірану засудила його правління та закликала гвардійців роззброїтися
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сестра верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї засудила його дії з придушення загальнонаціональних протестів і закликала Стражів ісламської революції скласти зброю, йдеться у листі, опублікованому її сином, який проживає у Франції, пише УНН.
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Бадрі Хоссейні Хаменеї, яка проживає в Ірані і є сестрою аятоли Хаменеї, розкритикувала духовенство з часів покійного засновника Ісламської Республіки аятоли Рухолли Хомейні до правління її брата, йдеться у листі.
"Вважаю доречним зараз заявити, що я проти дій мого брата, і висловлюю співчуття всім матерям, які оплакують злочини Ісламської Республіки, з часів Хомейні до нинішньої доби деспотичного халіфату Алі Хаменеї", - написала вона у листі, який був опублікований у середу у Twitter-акаунті її сина Махмуда Морадхані.
"Революційна гвардія та найманці Алі Хаменеї повинні якнайшвидше скласти зброю і приєднатися до народу, поки не стало надто пізно", - йдеться у листі.
Доповнення
У вівторок ще п'ятьох осіб, звинувачених у вбивстві члена ополчення "Басідж" Рухолли Аджаміана, було засуджено до страти.
У листопаді влада заарештувала племінницю Хаменеї Фаріде Морадхані, яка закликала іноземні уряди розірвати всі зв'язки з Тегераном.