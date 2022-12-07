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Сестра лидера Ирана осудила его правление и призвала гвардейцев разоружиться

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сестра верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи осудила его действия по подавлению общенациональных протестов и призвала Стражей исламской революции сложить оружие, говорится в письме, опубликованном ее сыном, проживающим во Франции, пишет УНН.

Детали

Бадри Хоссейни Хаменеи, проживающая в Иране и являющаяся сестрой аятоллы Хаменеи, раскритиковала духовенство со времен покойного основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни в правление ее брата, говорится в письме.

"Считаю уместным сейчас заявить, что я против действий моего брата, и выражаю соболезнования всем матерям, оплакивающим преступления Исламской Республики, со времен Хомейни до нынешних дней деспотического халифата Али Хаменеи", - написала она в письме, которое было опубликовано в среду в Twitter-аккаунте ее сына Махмуда Морадхани.

"Революционная гвардия и наемники Али Хаменеи должны как можно быстрее сложить оружие и присоединиться к народу, пока не стало слишком поздно", - говорится в письме.

Дополнение

Во вторник еще пять человек, обвиняемых в убийстве члена ополчения "Басидж" Рухоллы Аджамиана, были приговорены к смертной казни.

В ноябре власти арестовали племянницу Хаменеи Фариде Морадхани, которая призвала иностранные правительства разорвать все связи с Тегераном.

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