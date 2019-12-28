Сестра Джорджа Майкла була знайдена мертвою у річницю смерті співака
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Молодшу сестру співака Джорджа Майкла Мелані Панайоту знайшли мертвою 25 грудня в лондонській квартирі - в річницю смерті артиста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
"Сестра Джорджа Майкла Мелані Панайоту трагічно померла на Різдво, рівно через три роки з дня смерті її брата", - пишуть у виданні.
Як зазначається, тіло 55-річної жінки виявила її сестра Йода Харріс-Панайоту.
Факт смерті жінки підтверджений її рідними і поліцією міста. З вказівкою на те, що смерть не носить ні підозрілого, ні кримінального характеру. Але точну причину раптової смерті Мелані мають з'ясувати експертизі.
Відзначимо, що Мелані і Джордж були дуже близькі, жінка постійно супроводжувала брата в турне.
Нагадаємо, що тіло Джорджа Майкла було знайдено в його будинку 25 грудня 2016 року.