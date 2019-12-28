Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту нашли мертвой 25 декабря в лондонской квартире - в годовщину смерти артиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
"Сестра Джорджа Майкла Мелани Панайоту трагически скончалась на Рождество, ровно через три года со дня смерти ее брата", - пишут в издании.
Как отмечается, тело 55-летней женщины обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту.
Факт смерти женщины подтвержден ее родными и полицией города. С указанием на то, что смерть не носит ни подозрительного, ни криминального характера. Но точную причину скоропостижной кончины Мелани предстоит выяснить экспертизе.
Отметим, что Мелани и Джордж были очень близки, женщина постоянно сопровождала брата в турне.
Напомним, что тело Джорджа Майкла было найдено в его доме 25 декабря 2016 года.