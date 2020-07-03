Сервісні центри МВС відновлюють видачу паперових довідок про несудимість
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У МВС повідомили, що сервісні центри відновили видачу довідок про несудимість у паперовому форматі. Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram-каналі, інформує УНН.
"Найбажаніший документ останніх місяців тепер доступний. Сервісні центри МВС відновлюють видачу довідок про несудимості у паперовому форматі! Звертайтеся лише в той сервісний центр МВС, який обрали під час замовлення", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, сервісні центри МВС тимчасово не прийматимуть запити на отримання довідки про несудимість.
Нагадаємо, по Україні працюватимуть пересувні сервісні центри МВС.