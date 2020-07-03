Сервісні центри МВС відновлюють видачу паперових довідок про несудимість

"Найбажаніший документ останніх місяців тепер доступний. Сервісні центри МВС відновлюють видачу довідок про несудимості у паперовому форматі! Звертайтеся лише в той сервісний центр МВС, який обрали під час замовлення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, сервісні центри МВС тимчасово не прийматимуть запити на отримання довідки про несудимість.

Нагадаємо, по Україні працюватимуть пересувні сервісні центри МВС.