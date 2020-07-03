Сервисные центры МВД возобновляют выдачу бумажных справок о несудимости
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В МВД сообщили, что сервисные центры возобновили выдачу справок о несудимости в бумажном формате. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram-канале, сообщает УНН.
"Самый желанный документ последних месяцев теперь доступен. Сервисные центры МВД возобновляют выдачу справок о несудимости в бумажном формате! Обращайтесь только в то сервисный центр МВД, который выбрали при заказе", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, сервисные центры МВД временно не будут принимать запросы на получение справки о несудимости.
Напомним, по Украине будут работать передвижные сервисные центры МВД.