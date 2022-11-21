Сервісні центри МВС працюватимуть за новим графіком

Цитата

"З вівторка, 22 листопада, сервісні центри МВС переходять на інший робочий графік. Ці зміни зроблено задля того, аби кожен українець мав доступ до державних послуг", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Сервісні центри працюватимуть з вівторка до суботи включно, неділя та понеділок – вихідний.

Години прийому:

• у будні – з 08:00 до 17:00 без обідньої перерви;

• у суботу – з 08:00 до 15:45 без перерви на обід.

Громадян у сервісних центрах МВС приймають:

• за попереднім записом онлайн;

• у порядку "живої" черги, яка регулюється талонами з терміналу у сервісному центрі МВС.

У регіональних та Головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним:

• понеділок-четвер з 09:00 до 18:00;

• п’ятниця – 09:00 до 16:45.

Нагадаємо

У мобільному застосунку "Дія" запустили витяг про місце проживання.